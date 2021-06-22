Англия

Швейцарец может в ближайшее время вернуться к тренерской работе.

Экс-тренер Боруссии Д Люсьен Фавр может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации в Twitter Николо Скиры, швейцарскому специалисту предложил 2-летний контракт Кристал Пэлас.

Сообщается, что наставник должен принять решение в течение ближайших дней. Также интерес к Фавру проявляют Эвертон и Фенербахче.

Люсьен Фавр возглавлял "шмелей" с 2018 по 2020 год. Кристал Пэлас же в мае отправил в отставку Роя Ходжсона, работавшего в клубе с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Фавр и Бос претендуют на пост главного тренера Ниццы.