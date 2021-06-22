Англия

Английский специалист может перебраться в Лондон.

Тоттенхэм продолжает поиски главного тренера после отставки Жозе Моуриньо.

По информации в Twitter Николо Скиры, "шпоры" рассматривают вариант приглашения главного тренера Брайтона Грэма Поттера.

За свою тренерскую карьеру 46-летний специалист возглавлял шведский Эстерсунд, Суонси и Брайтон.

В минувшем сезоне АПЛ Брайтон с 41 очком занял 16 место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложил Тоттенхэму 100 миллионов фунтов за Кейна.

