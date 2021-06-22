Английский специалист может перебраться в Лондон.
Грэм Поттер, getty images
22 июня 2021, 10:04
Тоттенхэм продолжает поиски главного тренера после отставки Жозе Моуриньо.
По информации в Twitter Николо Скиры, "шпоры" рассматривают вариант приглашения главного тренера Брайтона Грэма Поттера.
За свою тренерскую карьеру 46-летний специалист возглавлял шведский Эстерсунд, Суонси и Брайтон.
В минувшем сезоне АПЛ Брайтон с 41 очком занял 16 место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложил Тоттенхэму 100 миллионов фунтов за Кейна.