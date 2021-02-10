4 декабря пост наставника Ниццы покинул Патрик Виейра.
Люсьен Фавр, Getty Images
10 февраля 2021, 12:19
Люсьен Фавр и Петер Бос являются главными претендентами на должность главного тренера Ниццы, сообщает Le10Sport.
По информации источника, руководство Ниццы ищет нового специалиста на замену Адриану Урче, который в данный момент руководит командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера, после того, как в декабре был уволен Патрик Виейра.
Фавр уже возглавлял Ниццу с 2016 по 2018 года, после чего перебрался в Боруссию Д, откуда был уволен в декабре прошлого года.
Бос в настоящее время руководит леверкузенским Байером, который занимает пятое место в Бундеслиге.
Отметим, что Ницца после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 29 очков.