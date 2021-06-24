Англия

Ирландский голкипер продолжит защищать цвета "красных".

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Куивином Келлехером.

На сколько рассчитан новый контракт 22-летнего ирландца не сообщается, но отмечается, что соглашение долгосрочное.

Келлехер перебрался в Ливерпуль в 2015 году. В прошлом сезоне он смог дебютировать в АПЛ и Лиге чемпионов. На его счету пять матчей в основной команде, из которых два на ноль при трех пропущенных мячах.

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