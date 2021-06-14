Англия

На сколько рассчитано новое соглашение 34-летнего испанца, неизвестно.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с вратарем Адрианом.

Насколько рассчитано новое соглашение с 34-летним испанцем, который перебрался на Энфилд в 2019 году из Вест Хэма, неизвестно.

В минувшем сезоне Адриан провел шесть поединков, из которых три на ноль при 11 пропущенных мячах.

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