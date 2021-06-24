Англия

Датский нападающий может перебраться в чемпионат Англии.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, датский футболист входит в список интересов двух представителей чемпионата Англии — Вест Хэма и Бернли.

В текущем сезоне Мартин Брайтвейт провел 42 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Барселона открыта к предложениям по датскому нападающему, ведь пытается выручить средства для входящих трансферов.