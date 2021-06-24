Датский нападающий может перебраться в чемпионат Англии.
Мартин Брайтвейт, getty images
24 июня 2021, 21:36
Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.
Как сообщает Sport.es, датский футболист входит в список интересов двух представителей чемпионата Англии — Вест Хэма и Бернли.
В текущем сезоне Мартин Брайтвейт провел 42 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Барселона открыта к предложениям по датскому нападающему, ведь пытается выручить средства для входящих трансферов.