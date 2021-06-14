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Игрок Барселоны поделился эмоциями от произошедшего.

Нападающий сборной Дании Мартин Брайтвейт прокомментировал инцидент со своим соотечественником Кристианом Эриксеном, случившимся с хавбеком во время матча Евро-2020 против Финляндии.

"Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. Мои мысли с Кристианом, его женой, детьми и семьей.

Я счастлив, что он жив и находится в стабильном состоянии. Сейчас это единственное, что имеет значение. Надеюсь, скоро увидимся, мой друг", – написал Брайтвейт в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что инцидент с Эриксеном спровоцировал десятикратный рост желающих пройти курсы реанимации в Нидерландах