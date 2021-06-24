Манкунианцы намерены сохранить французского полузащитника.
Поль Погба, getty images
24 июня 2021, 22:38
Манчестер Юнайтед ведет с Полем Погба условий нового соглашения, желая сохранить звездного полузащитника в команде.
Как сообщает Sky Sports, стороны находятся в контакте, несмотря на то, что футболист сейчас играет за сборную Франции на чемпионате мира.
Источник также утверждает, что несмотря на интерес со стороны других топ-клубов, Манчестер Юнайтед пока что не получил ни одного официального предложения.
В прошлом сезоне 28-летний Погба сыграл в 42-х матчах за Манчестер Юнайтед, забив при этом шесть голов и отдав девять результативных передач.
Напомним, что ранее "красные дьяволы" были готовы рассмотреть вариант обмена Погба на защитника Реала Варана.