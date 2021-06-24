Англия

Манкунианцы намерены сохранить французского полузащитника.

Манчестер Юнайтед ведет с Полем Погба условий нового соглашения, желая сохранить звездного полузащитника в команде.

Как сообщает Sky Sports, стороны находятся в контакте, несмотря на то, что футболист сейчас играет за сборную Франции на чемпионате мира.

Источник также утверждает, что несмотря на интерес со стороны других топ-клубов, Манчестер Юнайтед пока что не получил ни одного официального предложения.

В прошлом сезоне 28-летний Погба сыграл в 42-х матчах за Манчестер Юнайтед, забив при этом шесть голов и отдав девять результативных передач.

Напомним, что ранее "красные дьяволы" были готовы рассмотреть вариант обмена Погба на защитника Реала Варана.