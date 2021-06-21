"Красные дьяволы" готовятся совершить серьезный обмен.
Поль Погба, getty images
21 июня 2021, 18:28
Манчестер Юнайтед желает заполучить центрального защитника Реала Рафаэля Варана в текущее трансферное окно. Реал, в свою очередь, ранее интересовался Полем Погба.
Как сообщает As, "красные дьяволы" готовы пойти на обмен французскими футболистами, однако у мадридцев другие планы.
Реал собирается продать Рафаэля Варана, чтобы выручить деньги на покупку нового форварда — Килиана Мбаппе или Эрлинга Холланда.
Напомним, что и Поль Погба, и Рафаэль Варан, не хотят продлевать контракты со своими нынешними клубами.