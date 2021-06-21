Англия

"Красные дьяволы" готовятся совершить серьезный обмен.

Манчестер Юнайтед желает заполучить центрального защитника Реала Рафаэля Варана в текущее трансферное окно. Реал, в свою очередь, ранее интересовался Полем Погба.

Как сообщает As, "красные дьяволы" готовы пойти на обмен французскими футболистами, однако у мадридцев другие планы.

Реал собирается продать Рафаэля Варана, чтобы выручить деньги на покупку нового форварда — Килиана Мбаппе или Эрлинга Холланда.

Напомним, что и Поль Погба, и Рафаэль Варан, не хотят продлевать контракты со своими нынешними клубами.