Португальский тренер заинтересовал лондонский клуб.
Нуну Санту, getty images
24 июня 2021, 23:59
Тоттенхэм может назначить на пост менеджера бывшего главного тренера Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту.
Как сообщает The Guardian, у португальского тренера и нового спортивного директора "шпор" Фабио Паратичи отличные отношения.
Последним местом работы 47-летнего специалиста был Вулверхэмптон, а до этого он работал с Порту, Валенсией и Риу Аве.
Напомним, что Тоттенхэм также рассматривает кандидатуру нынешнего тренера Брайтона Грэма Поттер.