Англия

Португальский тренер заинтересовал лондонский клуб.

Тоттенхэм может назначить на пост менеджера бывшего главного тренера Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту.

Как сообщает The Guardian, у португальского тренера и нового спортивного директора "шпор" Фабио Паратичи отличные отношения.

Последним местом работы 47-летнего специалиста был Вулверхэмптон, а до этого он работал с Порту, Валенсией и Риу Аве.

Напомним, что Тоттенхэм также рассматривает кандидатуру нынешнего тренера Брайтона Грэма Поттер.