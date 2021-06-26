Англия

Украинский вингер может покинуть лондонский клуб.

Вест Хэм ранее определился со списком своих футболистов, которые могут сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

В данном перечне оказался и лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который ранее и сам высказывал недовольство своей ролью в лондонском клубе.

Как сообщает Football London, "молотобойцы" готовы расстаться с 31-летним украинским нападающим за 5 миллионов фунтов. Именно такое предложение может устроить Вест Хэм.

В минувшем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке лондонцев 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 5 результативных передач.