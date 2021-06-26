Англия

Лондонцы отказались от идеи подписания защитника.

Челси отказался от идеи подписания Ашрафа Хакими в текущее трансферное окно.

Как сообщает авторитетное издание Gazzetta dello Sport, лондонский клуб выбыл из борьбы за марокканского защитника.

Вероятно, победителя Лиги чемпионов не устроили финансовые запросы Интера. Теперь главным претендентом на футболиста считается Пари Сен-Жермен.

Хакими в минувшем сезоне Серии А был результативен. В 37 играх на счету марокканца семь голов и восемь ассистов.

Напомним, что Пари Сен-Жермен готовит 70 миллионов евро для завершения трансфера Хакими.