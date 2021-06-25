Франция

Марокканский латераль хочет покинуть Интер и перебраться в столицу Франции.

Правый защитник Интера Ашраф Хакими в ближайшее время может сменить клубную прописку и стать игроком Пари Сен-Жермен.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, спортивный директор парижского гранда Леонардо готовит новое предложение по 22-летнему марокканцу в размере 70 миллионов евро, что должно удовлетворить финансовые запросы миланского клуба.

Сам же футболист хочет перебраться в стан ПСЖ. На данном этапе он пребывает в режиме ожидания, пока клубы согласовывают между собой все условия его переезда в столицу Франции.

В минувшем сезоне Ашраф Хакими провел в футболке Интера 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. В стане "нерадзурри" марокканский латераль также успел завоевать чемпионство Серии А.