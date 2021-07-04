"Красные дьяволы" намерены сохранить англичанина.
Люк Шоу, getty images
04 июля 2021, 21:31
Манчестер Юнайтед в ближайшее время собирается продлить соглашение с защитником Люком Шоу.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, Оле-Гуннар Солскьяер считает англичанина ключевым футболистом своей команды.
Отметим, что в минувшем сезоне Люк Шоу провел 47 поединков на клубном уровне, отметившись голом и шесть результативными передачами.
Напомним, что ранее английский защитник ответил на критику Жозе Моуриньо, при котором он наглухо потерял место в составе Манчестер Юнайтед.