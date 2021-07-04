Англия

"Красные дьяволы" намерены сохранить англичанина.

Манчестер Юнайтед в ближайшее время собирается продлить соглашение с защитником Люком Шоу.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, Оле-Гуннар Солскьяер считает англичанина ключевым футболистом своей команды.

Отметим, что в минувшем сезоне Люк Шоу провел 47 поединков на клубном уровне, отметившись голом и шесть результативными передачами.

Напомним, что ранее английский защитник ответил на критику Жозе Моуриньо, при котором он наглухо потерял место в составе Манчестер Юнайтед.