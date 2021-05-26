Лига Европы

Защитник манкунианцев дал комментарий перед матчем против Вильярреала.

Левый защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу верит, что его команда продолжит двигаться в правильном направлении, и хочет победить в финале Лиги Европы.

"Думаю, в этом сезоне в команде царит гораздо большая уверенность в свои силы. Мы стали крепче и завтра нас, конечно, ждет шаг вперед. Мы убеждены, что двигаемся в правильном направлении, и завтра мы продолжим это движение.

Не жду, что с нами будет беседовать сэр Алекс [Фергюсон]. Мы являемся командой и должны мотивировать себя сами, должны делать то, что необходимо делать команде. Это легендарная личность, но мы должны сами найти вдохновение. Уверен, что тренер нам завтра в этом тоже поможет.

Все спокойны и расслаблены. Наслаждаемся тем, что попали в финал. Тем более что финалов у нас не было давно. После великолепной победы над Вулверхэмптоном мы изучали Вильярреал, однако, чтобы завершить сезон достойно, необходимо сфокусироваться на своей игре.

Будет здорово снова сыграть при болельщиках. Нам уже посчастливилось испытать это, особенно на Олд Траффорд. Мурашки бегут по коже, и вообще здорово снова видеть их. Хорошо, что они смогут нас поддержать. Надеюсь, подарим им хорошие впечатления на долгую память", — приводит слова Шоу официальный сайт УЕФА.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится 26 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.