Англия

"Красные" ведут переговоры по поводу трансфера португальского хавбека.

Центральный полузащитник сборной Португалии и Лилля Ренату Санчеш может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Николо Скира, Ливерпуль заинтересован в подписании 23-летнего португальца, в котором руководство клуба видит замену для ушедшего в ПСЖ Жоржиньо Вейналдума.

Отмечается, что мерсисайдцы уже начали вести переговоры касательно трансфера футболиста.

В минувшем сезоне Ренату Санчеш провел за Лилль 29 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и отдать четыре результативные передачи.

Ранее появлялась информация, что мюнхенская Бавария заинтересована в возвращении португальского хавбека в свою команду.