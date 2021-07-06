"Красные" ведут переговоры по поводу трансфера португальского хавбека.
Ренату Санчеш, getty images
06 июля 2021, 16:29
Центральный полузащитник сборной Португалии и Лилля Ренату Санчеш может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает журналист Николо Скира, Ливерпуль заинтересован в подписании 23-летнего португальца, в котором руководство клуба видит замену для ушедшего в ПСЖ Жоржиньо Вейналдума.
Отмечается, что мерсисайдцы уже начали вести переговоры касательно трансфера футболиста.
В минувшем сезоне Ренату Санчеш провел за Лилль 29 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и отдать четыре результативные передачи.
Ранее появлялась информация, что мюнхенская Бавария заинтересована в возвращении португальского хавбека в свою команду.