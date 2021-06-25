Германия

Португальский хавбек может вернуться в Бундеслигу.

Полузащитник Лилля Ренату Санчеш может сменить клубную прописку и вновь вернуться в Бундеслигу. Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Руди Галетти в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 23-летнего португальского хавбека заинтересована Бавария, за которую ранее он уже выступал.

Отмечается, что у немецкого клуба есть право обратного выкупа футболиста за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Санчеш провел 29 поединков, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

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