Наставник "шмелей" сумел проявить себя после отставки Люсьена Фавра.
Эдин Терзич, getty images
21 мая 2021, 11:22
Исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Д Эдин Терзич заинтересовал несколько клубов АПЛ.
По информации источника, кандидатуру специалиста рассматривает Тоттенхэм, Кристал Пэлас и Ньюкасл Юнайтед.
Напомним, что по окончании сезона новым главным тренером "шмелей" станет нынешний наставник менхенгладбахской Боруссии Марко Розе.
Под руководством Терзича, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера Боруссии Д после увольнения Люсьена Фавра, дортмундцы стали обладателями Кубка Германии.
За тур до окончания розыгрыша Бундеслиги Боруссия занимает третье место, уже гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.