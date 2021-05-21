Германия

Наставник "шмелей" сумел проявить себя после отставки Люсьена Фавра.

Исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Д Эдин Терзич заинтересовал несколько клубов АПЛ.

По информации источника, кандидатуру специалиста рассматривает Тоттенхэм, Кристал Пэлас и Ньюкасл Юнайтед.

Напомним, что по окончании сезона новым главным тренером "шмелей" станет нынешний наставник менхенгладбахской Боруссии Марко Розе.

Под руководством Терзича, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера Боруссии Д после увольнения Люсьена Фавра, дортмундцы стали обладателями Кубка Германии.

За тур до окончания розыгрыша Бундеслиги Боруссия занимает третье место, уже гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.