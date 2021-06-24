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Новичок "горняков" рассказал о своих целях в футболе.

Новоиспеченный нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре рассказал о том, в каком чемпионате он мечтает выступать, а также раскрыл причины своего ухода из Аякса.

"Английская Премьер-лига — мечта любого игрока. Но считаю, я должен идти вперед шаг за шагом. Не нужно перепрыгивать раньше времени. Я здесь, чтобы учиться, чтобы совершенствовать себя. Чтобы отдавать себя на поле. А дальше посмотрим, будет ли шанс попробовать себя в АПЛ, или же продолжать выступать в Шахтере.

Уход из Аякса? Я думаю, что настал момент для меня. Мой возраст и мои амбиции подтолкнули меня к тому, чтобы покинуть Аякс и иметь больше игрового времени. Именно поэтому. Так, Аякс действительно это клуб развития, но одновременно и Шахтер тоже один из лучших в мире клубов для молодых игроков. И здесь прекрасная возможность для меня иметь игровое время и наслаждаться футболом.

Варианты продолжения карьеры помимо Шахтера? У меня было много вариантов. Моим выбором был Шахтер, поскольку клуб действительно продемонстрировал большое желание приобрести меня и тренер очень хотел именно меня. Шахтер имеет большие амбиции в Европе и национальном чемпионате. И в этом большая разница. Хотя признаюсь, я имел приглашения из АПЛ и Серии А. В Италии это был Милан, в Англии — Вест Хэм и Ньюкасл. Но как я раньше сказал, я выбрал Шахтер, поскольку клуб был очень настойчивым и тренер лично меня пригласил. Мне действительно импонирует проект развития клуба.

Моя история не о деньгах. Если бы это было главным, я отправился бы в Англию или Италию. Но в моих приоритетах — регулярно играть, наслаждаться процессом и двигаться постепенно. А не перепрыгивать уровни. Я хочу улучшать свои навыки, хочу просто играть постоянно и бороться за титулы. Я все еще молод и еще имею достаточно времени, чтобы когда поиграть в Англии или Италии и заработать деньги. Сложный вопрос, но клубы, я назвал тоже предлагали мне очень, очень хорошие контракты", — сказал Траоре в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, Траоре перебрался в Шахтер в это межсезонье и подписал с "горняками" пятилетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 8 миллионов евро.