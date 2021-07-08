Французский защитник может перебраться в чемпионат Англии.
Клеман Ленгле, getty images
08 июля 2021, 18:30
Новый главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес уже вносить свою лепту в формирование трансферных целей клуба.
Как сообщает Fichajes, испанский специалист попросил, чтобы "ириски" оформили переход защитника Барселоны Клемана Ленгле.
Французский футболист в прошлом сезоне отыграл 48 поединков на клубном уровне, в которых смог отметиться одним забитым голом.
Напомним, что ранее Клеман Ленгле выразил уверенность, что продолжит выступать за "сине-гранатовых" в следующем сезоне.