Испания

Француз не намерен покидать стан "сине-гранатовых".

Защитник Барселоны Клеман Ленгле высказался о своем возможном уходе из каталонского клуба.

"Я не представляю своего ухода. В прошлом сезоне я подписал новый контракт, и продолжу выступать за Барселону в следующем сезоне.

Куман? Он провел хороший первый год. У нас были тяжелые отрезки, но было и время, когда мы показывали качественный футбол, добивались побед. Надеюсь, мы продолжим совместную работу и в следующем сезоне добьемся прогресса. Мы движемся в правильном направлении", – сказал футболист.

Напомним, что недавно Барселона подписала защитника Манчестер Сити Эрика Гарсию.