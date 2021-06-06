Испания

Французский защитник планирует и далее выступать за каталонцев.

Клеман Ленгле не планирует покидать Барселону в ближайшее трансферное окно и готов бороться за место в составе, сообщает Goal.

Источник утверждает, что французский защитник не собирается уходить, несмотря на подписание Эрика Гарсии, на которого рассчитывает тренерский штаб.

В прошлом сезоне Клеман Ленгле отыграл 48 поединков, в которых смог отметиться одним забитым голом.

Напомним, что ранее "сине-гранатовые" заключили с французским защитником новый долгосрочный контракт.