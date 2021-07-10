Англия

"Ириски" намерены сохранить итальянского нападающего.

Эвертон не собирается еще раз отпускать Мойзе Кина на правах арендного соглашения, сообщает Liverpool Echo.

Итальянский форвард здорово выступил в стане Пари Сен-Жермен в прошлом сезоне, чем привлек повторный интерес французов.

Тем не менее, Рафаэль Бенитес рассчитывает на Мойзе Кина в следующем сезоне и не готов его отпускать.

В минувшем сезоне итальянский форвард провел в футболке ПСЖ 40 поединков, в которых ему удалось забить 18 голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что Пари Сен-Жермен намерен предложить за Кина 40 миллионов евро.