"Ириски" намерены сохранить итальянского нападающего.
Мойзе Кин, getty images
10 июля 2021, 11:22
Эвертон не собирается еще раз отпускать Мойзе Кина на правах арендного соглашения, сообщает Liverpool Echo.
Итальянский форвард здорово выступил в стане Пари Сен-Жермен в прошлом сезоне, чем привлек повторный интерес французов.
Тем не менее, Рафаэль Бенитес рассчитывает на Мойзе Кина в следующем сезоне и не готов его отпускать.
В минувшем сезоне итальянский форвард провел в футболке ПСЖ 40 поединков, в которых ему удалось забить 18 голов и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что Пари Сен-Жермен намерен предложить за Кина 40 миллионов евро.