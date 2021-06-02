Франция

Сам итальянец не против остаться в Париже.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин, выступающий на правах аренды за ПСЖ, может стать полноценным игроком парижского гранда.

По информации в Twitter Николо Скиры, спортивный директор ПСЖ Леонардо готовит официальное предложение "ирискам" в размере около 40 миллионов евро. Отмечается, что Эвертон намерен выручить за итальянца 45-50 млн.

Форварду будет предложен контракт предложен 5-летний контракт, а сам хотел бы остаться во французском клубе.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо заявлял, что ПСЖ хочет выкупить Мойзе Кина.