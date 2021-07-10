"Мерсисайдцы" попытаются подписать испанского полузащитника.
Адама Траоре, getty images
10 июля 2021, 07:54
Ливерпуль рассматривает воможность перехода Адамы Траоре из Вулверхэмптона в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание Football Insider, мерсисайдцы готовы заплатить за испанского футболиста порядка 25 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Адама Траоре провел в футболке "волков" 37 поединков, в которых ему удалось отметиться двумя голами и тремя ассистами.
Контракт испанского вингера с Вулверхэмптоном рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, что Лидс готов совершить рекордный трансфер, чтобы подписать Адаму Траоре в это трансферное окно.