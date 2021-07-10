Англия

"Горожане" могут подписать французского нападающего.

Манчестер Сити рассматривает возможность подписания Антуана Гризманна в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Footmercato, с французским нападающим лично разговаривал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Барселона открыта к продаже Антуана Гризманна, чтобы сбалансировать бюджет, но не так много клубов могут себе позволить игрока.

Отметим, что главной трансферной целью Манчестер Сити остается Харри Кейн. Если его переход оформить не удастся, то "горожане" переключатся на Гризманна.

В прошедшем сезоне французский форвард провел 51 поединок, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов.

Напомним, что будущее Гризманна в Барселоне зависит от результата переговоров с Месси.