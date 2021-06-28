Испания

Звездный француз может покинуть испанский клуб этим летом.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн может покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, солидная часть совета директоров "блаугранас" приняла решение расстаться с 30-летним французом.

Также отмечается, что это все связано с последствиями пандемии коронавируса, из-за которой Барселона серьезно потеряла в бюджете. По мнению совета директоров продажа звездного футболиста поможет клубу справиться с проблемами бюджета, а также значительно улучшит зарплатную ведомость команды.

В прошедшем сезоне Гризманн провел 51 поединок, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов.

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