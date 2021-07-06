Испания

Если аргентинец останется в клубе, то француза будут стараться продать.

Согласно последней информации, французский Пари Сен-Жермен всерьез настроен подобрать Лионеля Месси, если переговоры аргентинского футболиста с каталонской Барселоной относительного нового контракта завершатся неудачей.

Такая ситуация может оказаться на руку другому форварду "блаугранас" — Антуану Гризманну, судьба которого, как пишет испанская пресса, напрямую зависит от того, останется ли Месси в Барселоне.

В случае ухода Лионеля, клуб сделает французского форварда лидером своей линии атаки.

Иначе, руководство Барселоны будет стараться подыскать оптимальный вариант для продолжения карьеры футболиста уже в другом клубе из-за желания сократить расходы на заработную плату коллектива.

С другой стороны, позволить себе дорогостоящий трансфер игрока, с высоким окладом, который только летом 2019-го года перешел в состав Барселоны, может далеко не каждый клуб в эпоху финансового фейр-плей и напряженной ситуации, связанной с пандемией COVID-19.