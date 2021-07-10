Французский защитник может продолжить карьеру в другом месте.
Курт Зума, getty images
10 июля 2021, 14:05
Курт Зума близок к уход из Челси в текущее трансферное окно, на него претендуют сразу несколько клубов.
Как сообщает издание Telefoot, французский защитник открыт в новому вызову, но уже отказал Вулверхэмптону.
Источник утверждает, что на Курта Зума претендуют команды из АПЛ — Эвертон и Тоттенхэм, а также представитель Серии А Рома.
В прошлом сезоне французский футболисты отыграл 36 матчей, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.
Напомним, что зимой этого года Курт Зума был доволен отношением тренерском штаба к себе — футболисту нравилось, что ему доверяют.