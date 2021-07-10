Англия

Французский защитник может продолжить карьеру в другом месте.

Курт Зума близок к уход из Челси в текущее трансферное окно, на него претендуют сразу несколько клубов.

Как сообщает издание Telefoot, французский защитник открыт в новому вызову, но уже отказал Вулверхэмптону.

Источник утверждает, что на Курта Зума претендуют команды из АПЛ — Эвертон и Тоттенхэм, а также представитель Серии А Рома.

В прошлом сезоне французский футболисты отыграл 36 матчей, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.

Напомним, что зимой этого года Курт Зума был доволен отношением тренерском штаба к себе — футболисту нравилось, что ему доверяют.