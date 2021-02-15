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Лига чемпионов возвращается на наши экраны!

Жеребьевка первой стадии плей-офф подарила нам достаточно интригующих и интересных пар, поэтому аккурат к долгожданному возобновлению главного клубного турнира континента мы подготовили краткий материл о главных интригах и исторических параллелях между участниками 1/8 финала.

Начнем с одной из самых ожидаемых дуэлей текущей стадии. Нынешняя форма Ливерпуля вселяет в сердца болельщиков "красных" огромные сомнения в успешном преодолении саксонского барьера. Лейпциг на данный момент выглядит более собранным коллективом, находящимся в лучшем игровом тонусе. Если вынести за скобки досадную оплошность с Майнцем (2:3) и домашнее поражение от дортмундской Боруссии (1:3), "быки" выиграли шесть поединков с начала этого года, в том числе обыграв конкурентов за место в Лиге чемпионов – Байер, Унион, и сыграв вничью с Вольфсбургом.

Команда Юргена Клоппа, напротив, выпала из чемпионской гонки в Премьер-Лиге, выиграв лишь два поединка из последних восьми в чемпионате. Поэтому статус фаворита, по крайней мере первой встречи на стадионе в Лейпциге, можно отдать хозяевам. РБ блестяще умеет убегать в смертоносные контратаки, которые могут доставить огромные проблемы ослабленной травмами и чудачествами Алиссона обороне Ливерпуля, но это не единственный прием в разнообразном арсенале подопечных Юлиана Нагельсманна, готовящегося взять реванш у Клоппа.

Думаем, многие уже успели подзабыть, но в августе 2017 года состоялась первая дуэль молодого, талантливого наставника и одного из законодателей мод в современном футболе. В раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/18 Хоффенхайм Нагельсманна достойно сражался с "красными", играл смело (к примеру, в зинсхаймском поединке "деревенские" владели мячом более 60% игрового времени), но уступил более матерому оппоненту.

С тех пор многое изменилось, в том числе и сам нынешний менеджер Лейпцига, который, на минуточку, с первой попытки сумел вывести "быков" в полуфинал главного еврокубка в минувшем сезоне. Отличной новостью для РБ стал также полноценный выкуп Анхелиньо у Манчестер Сити, ставшего героем решающего поединка с Ман Юнайтед на групповом этапе ЛЧ в текущей кампании, а также демонстрирующего потрясающий прогресс под руководством Нагельсманна.

Поэтому на одном лишь голом классе, как в случае с Хоффенхаймом, обыграть данного сопернику Юргену Клоппу не удастся. Одно можно сказать точно – наверняка мы с вами увидим атакующий фестиваль в исполнении обеих команд.

Самая статусная и громкая пара 1/8 финала. Еще пару лет назад небольшим фаворитом данного противостояния была бы Барселона, но после того, что происходит с каталонским клубом в последние полтора года, сложно назвать ПСЖ легко преодолимой преградой для "кулес". Да, Рональду Куману удалось удерживать команду в тройке лидеров Ла Лиги, пробудить Антуана Гризманна, а также успешно воплотить в жизнь несколько тренерских наработок, но есть одна важная деталь – Барселона Кумана плохо играет с большими командами.

Ювентусу разгромно уступили (0:3), сгорели Реалу в "Эль-Классико" (1:3), впервые при каденции Диего Симеоне проиграли Атлетико (0:1) и тд. Образовавшаяся связка того же Гризманна с Лео Месси, а также неплохая игра юного Педри, фирменные подключения Жорди Альбы, скорость и дриблинг Усмана Дембеле делают атаку "сине-гранатовых" вполне боеспособной, но вот оборона вызывает большие вопросы. Барса много забивает, но порой и неприлично много пропускает, даже от середняков.

Уход Тиаго Силвы также нельзя занести в плюс обороне парижан, но нынешний ПСЖ выглядит более цельно и монолитно. Приход Маурисио Почеттино добавляет перчинки не только в контексте того, что аргентинец в прошлом являлся игроком и тренером Эспаньола — наиболее принципиального соперника каталонцев после Реала, но и чисто из тактических соображений. Экс-тренер Тоттенхэма умеет выжимать все соки из имеющегося под рукой состава, а в ПСЖ наверняка поставили перед ним задачу побороться как минимум за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Не лишним будет напомнить и о интригующей встрече Неймара с бывшим работодателем, которое, правда, может и не состояться по причине травмы бразильца в кубковом поединке с Каном. Ней точно пропустит поединок на Камп Ноу, но имеет шансы появиться на поле в ответной встрече. Хотя бы со скамейки. Несмотря на бурную историю "любви" обоих коллективов (уже четвертое двухматчевое противостояние за десять лет), чего стоит хотя бы знаменитая "ремонтада" в 2017 году, у ПСЖ есть все шансы наконец-то впервые выбить Барселону в очной ставке, тем самым закрыв давний и болезненный гештальт.

Цыплят, как известно, по осени считают, а в нашем случае – по весне. На момент окончания группового этапа и последующей жеребьевки – это была невероятно равная пара, без явно выраженного фаворита. Однако все изменилось буквально за несколько месяцев. После увольнения Люсьена Фавра и назначения Эдина Терзича Боруссия заметно просела и по игре, и по результатам, превратившись в поистине непредсказуемый коллектив.

Фаворитом этого противостояния мы бы назвали Севилью. Команда Хулена Лопетеги находится в хорошей форме, а также вполне уверенно проследовала в плей-офф Лиги чемпионов. Стабильность – вот главный козырь андалусцев в грядущей дуэли. Кроме того, "нервионцы" имеют отличные шансы во второй раз в своей истории выйти в четвертьфинал главного еврокубка. В сезоне 2017/18 испанский клуб прошел Манчестер Юнайтед, после чего уступил дорогу в полуфинал мюнхенской Баварии. Севилья умеет играть против немецких команд, а с тем же Дортмундом и вовсе имеет положительный баланс встреч.

В кампании-2010/11 обе команды пересеклись на стадии группового этапа Лиги Европы (где, к слову, находились также ПСЖ и львовские Карпаты), а "бело-красные" добыли четыре очка в личных столкновениях с Боруссией. Из участников былых сражений в составах обеих команд остались лишь бессменные, ну или почти, Матс Хуммельс, Марсель Шмельцер, Лукаш Пищек и Хесус Навас.

При всем уважении к симпатичному португальскому коллективу, но рассчитывать на успех в противостоянии с туринским грандом они смогут лишь в случае удачного стечения обстоятельств. Даже нынешнему Ювентусу, переживающему период реформации под руководством Андреа Пирло, должно хватить класса уверенно пройти Порту.

"Трипейруш" ни разу не обыграли "старую синьору" в своей истории, а в последнем очном столкновении, в сезоне-2016/17 на этой же стадии, итальянский гранд одержал две уверенных сухих победы. Кстати, из трех авторов тех голов в составе "бьянконери" в команде по-прежнему находится лишь Пауло Дибала.

Градус интриги в этом противостоянии поднялся чуть ли не до максимального уровня с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера Челси. За короткий промежуток времени немецкий наставник сумел кардинально изменить игру команды, расчистив "авгиевы конюшни", оставленные Френком Лэмпардом. Если упустить последнюю встречу этих команд на групповом этапе Лиги чемпионов в 2017 году (победа "пенсионеров" 2:1 на чужом поле, а затем домашние 1:1), то оба поединка наверняка пройдут в более динамичном и зрелищном темпе, чем известная дуэль в полуфинале сезоне-2013/14.

Напоминаем, что тогда обе команды выдали скучные и осторожные нули на ныне почившем Висенте Кальдерон, затем выдав драму на Стэмфорд Бридж. Челси открыл счет усилиями Фернандо Торреса, но "матрасникам" удалось трижды расписаться в воротах Марка Шварцера и выйти в финал. Лондонский клуб наверняка захочет привезти в Англию как минимум один, а то и парочку выездных голов, а Атлетико сможет играть в излюбленной манере. Благо, атака у "индейцев" и так была впечатляющей по именам, а летний приход Луиса Суареса и вовсе добавил ей вариативности и лишних 20 голов за сезон.

Не лишним будет вспомнить и прошлогоднюю зарубу с Ливерпулем на этой же стадии, который стал жертвой смертельных контратак "кольчонерос" на Энфилде.

Очередная пара, в которой наблюдался безоговорочный фаворит сразу после жеребьевки, но ближе к очной ставке расклад сил немного изменился. Нет, Бавария по-прежнему выглядит предпочтительнее и сильнее Лацио и по составу, и по качеству футбола, но и команде Симоне Индзаги также есть что сказать. Начнем с того, что "бьянкочелести", как и действующий обладатель "ушастого" трофея, не проиграли ни единого матча в своей группе, пусть поступь Лацио к долгожданному плей-офф (первому за 21 год) была не столь убедительна.

Римляне сумели прийти в себя после неудачного старта и начали стремительный подъем в Серии А, активно сражаясь за попадание в четверку. В блестящей форме лидеры команды – Чиро Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто. Итальянский бомбардир и вовсе имеет в своем активе девять забитых мячей в главном еврокубке в 14 матчах (четыре из них Чиро забил в футболке дортмундской Боруссии), что лишь на один мяч меньше, чем у Кристиана Вьери и Марио Балотелли. Чем не повод как минимум дважды оставить автограф в воротах мюнхенского гранда.

А вот если сравнивать текущую игру Баварии с ее августовским и осенним образцом, то в игре команды Ханси Флика наметился небольшой спад (всем бы такой спад!), который "ротен" успешно преодолевают благодаря классу игроков и характеру. В Бундеслиге конкуренция за первое место в этом сезоне умерла уже давно, поэтому баварцы могут сосредоточится на защите титула в Лиге чемпионов. "Требл", к сожалению многочисленных поклонников "Звезды Юга", завоевать не получится по причине вылета из Кубка Германии от скромного Хольштайна.

Что же мы имеем в сухом остатке? Главным козырем в рукаве Лацио в этом противостоянии станут стремительные и убийственные контратаки, которые могут склонить чашу весов в их пользу. Бавария далеко не самый лучший коллектив Европы в плане позиционной обороне, она обороняется, скорее, атакуя, а защитная линия "ротен" далеко не безгрешна, зачастую играя довольно высоко и оставляю пространство за спинами. В прошлом сезоне Серии А "орлы", на пару с Пармой, были лидерами по голам в контрнаступлениях – по девять. И пусть в этом сезоне данный показатель заметно ухудшился, это не делает "лациале" менее опасной командой.

Бавария будет играть первым номером, наверняка будет доминировать, порой тотально, а если не пойдет игра, всегда есть убийственный аргумент с девяткой на спине.

Интересная пара с явным украинским акцентом. Правда, из троицы Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Руслан Малиновский – наиболее реальный шанс появиться на поле имеет лишь последний.

Аталанта во второй раз в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов, ну а Реал уже два года в ЛЧ не побеждал. "Сливочные" отнюдь не фигурируют в числе главных фаворитов турнира по причине неровной игры в текущем сезоне. Но! У Реала Зинедина Зидана есть одна особенность – она блестяще находит в себе скрытые резервы в поединках с сильными соперниками. Наиболее ярко это проявляется в главном еврокубке. Прижатый в угол двумя поражениями от Шахтера и ничьей с Гладбахом королевский клуб выдал две победы над Интером, а также уверенно щелкнул по носу Боруссию в последнем туре.

В текущей кампании подопечные Зидана практически потеряли шансы на защиту чемпионского титула, а о сенсационном вылете из Кубка Испании вы и сами знаете. Посему, последним шансом спасти сезон, а также голову французского наставника, может стать победа в ЛЧ. Попадание на итальянский клуб на первой стадии плей-офф в минувшем десятилетии гарантировало "сливочным" дальнейшую победу в турнире. В сезоне 2015/16 была бита Рома Лучано Спалетти (4:0 по сумме двух встреч), а спустя год – Наполи Маурицо Сарри (суммарные 6:2).

А что же Аталанта? Стоит отметить тот факт, что подопечные Джан Пьеро Гасперини лучше играют на выезде, чем дома. Судите сами – две победы, три ничьи и два поражения (не считая нейтральное поле в Лиссабоне) в Милане (там бергамаски проводили домашние матчи в прошлом сезоне) /Бергамо, пять побед, два поражения – на чужом стадионе. Поэтому даже вероятная победа в Бергамо не должна успокаивать Реал перед поединком на Сантьяго Барнабеу. Луис Муриэль, Кристиано Пиччини и Марио Пашалич хорошо знакомы с Реалом по выступлениям в испанской Примере, а защитник "Богини" Рафаэль Толои ранее выступал бок-о-бок с Каземиро в Сан-Паулу.

На этом можно закончить параллели и подвести итоги – Реал будет фаворитом дуэли с Аталантой, но и команда Гасперини, скорее всего, сумеет дать "сливочным" серьезный бой. Ман Сити, ПСЖ и Ливерпуль успели прочувствовать на себе игру сверхмотивированных бергамасков, способных при должном настрое справится с любой командой мира. Единственная загвоздка – потеря опального Алехандро Гомеса, но Гасперини наверняка успел подготовить кое-какие варианты на замену аргентинцу.

Фаворитом этой пары является, безусловно, Сити, однако мы бы не спешили списывать со счетов банду Марко Розе. "Жеребцы" уже доказали всем на групповом этапе ЛЧ, что с ними необходимо считаться. Два поражения на финише не должны вводить в заблуждение – в поединке с Интером немецкий клуб выглядел как минимум не хуже. "Горожане" же вышли из абсолютно проходного квартета, где конкурентов то особо и не было. Не называть же таковыми провалившийся Марсель или Олимпиакос.

Если еще осенью было довольно трудно рассматривать Сити, как абсолютного фаворита пары, то с началом 2021 год центр тяжести явственно сместился в сторону подопечных Хосепа Гвардиолы, которые катком проходятся по чемпионату Англии, а вот Боруссия демонстрирует очень нестабильный футбол. "Жеребцы" могут как уверенно затоптать Баварию с Дортмундом, так и глупо потерять очки с условной Гертой или Кельном.

Не лучшим образом для Гладбаха выглядит и статистика их очных дуэлей с манчестерским грандом. Обе команды успели дважды встретиться в Лиге чемпионов в этом столетии, и оба раза на стадии группового этапа. В сезоне-2015/16 из "группы смерти" с Севильей и Ювентусом вышли именно "горожане", а Боруссия вынуждена была довольствоваться последним местом. После поражения 1:2 в родных стенах она долгое время вела с идентичным счетом на Этихаде в последнем туре, но Сити сумел собрать волю в кулак и добыть волевую победу.

А вот в следующем сезоне Манчестер Сити и вовсе "размялся на кошках", разгромив неуступчивый немецкий коллектив со счетом 4:0, после чего в ответной встрече "жеребцы" сумели в меньшинстве отстоять ничью 1:1. Красную карточку, к слову, получил нынешний капитан – Ларс Штиндль. Лучшим бомбардиром в истории этого противостояния является Серхио Агуэро – на счету аргентинца четыре мяча, в том числе хет-трик. Вот только Кун появился в заявке клуба лишь в последнем туре АПЛ с Тоттенхэмом, до этого пропустив с десяток поединков, так что его появление на поле в старте как минимум в стартовом поединке на будущей неделе весьма сомнительно.

Роман Котляр, Football.ua