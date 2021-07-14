Англия

Федерико Кьеза стал главной трансферной целью лондонцев после успешного выступления на Евро-2020.

Лондонский Челси изъявил желание подписать триумфатора Евро-2020 Федерико Кьезу.

По информации итальянского журналиста Кристиана Фалька, лондонцы сделали официальное предложение туринскому Ювентусу о покупке полузащитника.

Однако, как сообщалось ранее, бьянконери не планируют продавать футболиста в это трансферное окно и, по данным источника, отклонили предложение лондонцев в размере 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кьеза провел за Ювентус 40 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 результативных выстрелов.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать трех игроков для трансфера Холанда.