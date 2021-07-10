"Синие" ищут варианты заработать денег, чтобы инвестировать в переход норвежца.
Тамми Абрахам, getty images
10 июля 2021, 13:28
Челси не оставляет попыток подписать нападающего дортмундской Боруссии и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
Как сообщает издание Football.London, "пенсионеры" готовы расстаться с Хакимом Зийехом, Тьемуэ Бакайоко и Тамми Абрахамом.
Таким образом, Челси надеется получить дополнительные средства для того, чтобы подписать Эрлинга Холанда.
В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провел за Боруссию Дортмунд 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 12 результативных передач.
Напомним, что сделка по переходу норвежского футболиста оценивается в 150 миллионов фунтов стерлингов.