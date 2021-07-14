Италия

Героем Евро-2020 интересуются ведущие европейские клубы.

После победы Италии на Евро-2020 интерес к одному из самых ярких исполнителей чемпионской команды Роберто Манчини Федерико Кьезе возрос — считает Football Italia.

Однако потенциальных покупателей отпугивает высокая цена. Так, тренер Баварии Юлиан Нагельсманн признался, что хотел бы видеть Кьезу в своей команде, но его стоимость слишком высока.

Ювентус даже не рассматривает предложения по Федерико, при этом стоит отметить, что даже при желании "старая синьора" пока не может его никуда продать.

Формально футболист принадлежит Фиорентине, Ювентус всего лишь арендовал его на два года, правда, с обязательством выкупа за 60 миллионов евро в течение трех лет.

В своем первом сезоне на Альянц Стэдиум Кьеза провел 40 матчей во всех турнирах (14 голов).