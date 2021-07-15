"Шпоры" хотят подписать нападающего Саутгемптона.
Данни Ингз, getty images
15 июля 2021, 01:35
Тоттенхэм собирается усилить атакующую линию в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, приоритетным вариантом для лондонского клуба является форвард Саутгемптона Дfнни Ингз.
Английский нападающий в этом сезоне провел 33 поединка, в которых отметился 13 голами и четырьмя ассистами.
Напомним, что Тоттенхэму придется выдержать конкуренцию, ведь Манчестер Сити видит в Ингзе альтернативу Холанду.