Англия

"Шпоры" хотят подписать нападающего Саутгемптона.

Тоттенхэм собирается усилить атакующую линию в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, приоритетным вариантом для лондонского клуба является форвард Саутгемптона Дfнни Ингз.

Английский нападающий в этом сезоне провел 33 поединка, в которых отметился 13 голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что Тоттенхэму придется выдержать конкуренцию, ведь Манчестер Сити видит в Ингзе альтернативу Холанду.