Лондонцы не оставляют надежд подписать забивного норвежца.
Эрлинг Холанд Фото Getty Images
15 июля 2021, 14:40
Лондонский Челси намерен подписать форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.
Как сообщает Sky Sports, лондонцы были готовы включить в сделку своих футболистов.
Согласно информации источника "синие" предложили Боруссии Тамми Абрахама или или Каллума Хадсона-Одои, но немцы ответили отказом.
В прошлом сезоне Холанд провел 41 матч за Боруссию, в которых забил 41 гол в ворота соперников и отдал и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои решил сменить "футбольное гражданство" на фоне расистского скандала после финала Евро-2020