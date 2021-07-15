Англия

Лондонцы не оставляют надежд подписать забивного норвежца.

Лондонский Челси намерен подписать форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

Как сообщает Sky Sports, лондонцы были готовы включить в сделку своих футболистов.

Согласно информации источника "синие" предложили Боруссии Тамми Абрахама или или Каллума Хадсона-Одои, но немцы ответили отказом.

В прошлом сезоне Холанд провел 41 матч за Боруссию, в которых забил 41 гол в ворота соперников и отдал и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои решил сменить "футбольное гражданство" на фоне расистского скандала после финала Евро-2020