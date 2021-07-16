Мадридцы могут подписать египтянина.
Мохаммед Салах, getty iages
16 июля 2021, 00:29
Реал рассматривает возможность подписания Мохаммеда Салаха в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Fichajes, "королевский клуб" видит в египтянине альтернативу форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.
В минувшем сезоне на счету Салаха 31 гол и 51 матч за "красных" во всех турнирах. С 22 голами Салах стал вторым бомбардиром АПЛ.
Напомним, что по последней информации Мохаммед Салах и Ливерпуль не могут договориться о новом контракте.
Действующее соглашение египтянина с мерсисайдцами в силе до лета 2023 года.