Англия

Мадридцы могут подписать египтянина.

Реал рассматривает возможность подписания Мохаммеда Салаха в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Fichajes, "королевский клуб" видит в египтянине альтернативу форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

В минувшем сезоне на счету Салаха 31 гол и 51 матч за "красных" во всех турнирах. С 22 голами Салах стал вторым бомбардиром АПЛ.

Напомним, что по последней информации Мохаммед Салах и Ливерпуль не могут договориться о новом контракте.

Действующее соглашение египтянина с мерсисайдцами в силе до лета 2023 года.