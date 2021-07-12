Англия

"Мерсисайдцы" не могут прийти к соглашению с египтянином.

Ливерпуль не приблизился к подписанию нового соглашение с Мохаммедом Салахом в это трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, стороны ведут переговоры, но очень далеки от договоренности.

В минувшем сезоне на счету Салаха 31 гол и 51 матч за "красных" во всех турнирах. С 22 голами Салах стал вторым бомбардиром АПЛ.

Напомним, что Ливерпуль готовит продление контрактов со своими лидерами, в числе которых находится и Ван Дейк.