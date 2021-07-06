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Олимпийская сборная африканской страны осталась без своего лидера в достаточно тяжелой группе.

Несколькими днями ранее Ассоциация футбола Египта утвердила заявку мужской футбольной сборной для выступления на Олимпийских играх в Токио, в которую окончательно не попал нападающий английского Ливерпуля Мохаммед Салах.

Председатель ФА африканской страны Ахмед Мегахед после этого выступил с комментарием относительно хода переговоров с руководством "красных": "Мы начали разговаривать Ливерпуль очень давно, потому что видели желание игрока принять участие в Играх, но позиция Ливерпуля была окончательно неясной.

К сожалению, уже в июне я получил окончательный вердикт, что они его не отпустят. Это решение для нас невыгодное, но мы должны его уважать".

Вторил словам футбольного функционера и главный тренер сборной Египта Шоуки Гариб: "Я лично много раз говорил с представителями Ливерпуля по этому вопросу, но они ответили отказом. Мохаммед просил меня повлиять на клуб для позитивного решения, а я сделал все возможное со своей стороны. В итоге — отказ, но нам нужно двигаться дальше.

Это — не единственная наша потеря. Мохамед Трезеге должен был стать основным форвардом в моей команде, но травмировался при выступлениях за Астон Виллу. Его должен был заменить Мостафа Мохамед из Галатасарая, но и его клуб отказался отпускать своего футболиста", — с сожалением подытожил специалист.

Напомним, что на групповом этапе Египту придется сражаться против Испании, Аргентины и Австралии.