Англия

Бразильский полузащитник вернулся в Италию.

Бразильский полузащитник Фелипе Андерсон перешел из Вест Хэма в Лацио, информирует пресс-служба английского клуба.

На днях в twitter-аккаунте "орлов" была информация о том, что Андерсон прибыл на медосмотр в Рим, а сегодня появилось видео, на которых бразилец уже тренируется с командой.

По предварительной информации, бразилец подписал с римским клубом четырехлетний контракт. "Молотобойцы" получат за трансфер около трех миллионов евро.

Напомним, Андерсон перешел в Вест Хэм из Лацио в 2018 году. За это время полузащитник провел в составе лондонцев 73 матча, забив 12 мячей и отдав 13 результативных передач. В прошлом сезоне Андерсон играл за Порту на правах аренды. За "драконов" футболист сыграл в десяти матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось,что Лацио хочет приобрести полузащитника Бордо.