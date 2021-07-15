Италия

Клубы не могут сойтись в цене за исполнителя.

Одним из первых трансферов в дебютное окно переходов для Маурицио Сарри в римском Лацио может стать покупка хорватского полузащитника французского Бордо Тома Башича.

Сообщается, что "орлы" уже сделали предложение в адрес жирондинского клуба, однако при этом постарались воспользоваться фактом окончания контракта игрока летом следующего года, сделав ставку в 7 млн евро, к которым в последствии могут прибавиться еще 2 млн евро в виде различных бонусов.

В то же самое время, Бордо рассчитывает получить за своего исполнителя чуть больше — 8 млн евро, плюс 3 млн опциональных выплат в дальнейшем.

В прошлом сезоне Башич отыграл 34 матча за Бордо, забив при этом четыре гола и отдав одну голевую передачу.

Конкуренцию за футболиста Лацио будет вести против клубов из Англии и Франции, но, в отличии от остальных, римский клуб уже выступил с конкретным предложением.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.