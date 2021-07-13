Италия

Бразильский полузащитник возвращается в Италию.

Полузащитник Вест Хэма Фелипе Андерсон прибыл в Рим для подписания контракта с Лацио. Об этом сообщила пресс-служба "орлов", прикрепив снимок довольного бразильца.

"Рады слова видеть тебя в Риме", — подписали снимок в twitter-аккаунте клуба, упомянув Андерсона.

Ожидается, что бразилец заключит с Лацио 4-летний контракт с окладом в 2,5 миллиона евро в год.

Прошлый сезон Андерсон провел в аренде в Порту. За "драконов" бразилец сыграл 5 матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями.

Стоит отметить, что Фелипе уже выступал за Лацио в период с 2013 по 2018 годы. За этот период полузащитник провел в футболке "орлов" 116 матчей в Серии А, забив 25 голов и отдав 19 ассистов.

Ранее один из лидеров Лацио заявил, что хочет остаться в клубе "на много лет".