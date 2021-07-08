Италия

Бразилец вновь будет выступать за "орлов".

Полузащитник Вест Хэма Фелипе Андерсон стал игроком Лацио, об этом в своем Twitter сообщает Николо Скира.

По информации источника, сумма сделки составила 3 миллиона евро. Отмечается, что "молотобойцы" также получат 50% от будущей перепродажи игрока.

Бразилец заключил с "орлами" 4-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Андерсон выступал на правах аренды за Порту. За португальский клуб он провел пять поединков, в которых не сумел отличился результативными действиями.

Хавбек уже выступал за Лацио с 2013 по 2018 год. В футболке римского клуба 28-летний игрок провел 116 матчей в рамках Серии А, в которых забил 25 голов и отдал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм готов расстаться с Ярмоленко.

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