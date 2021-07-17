Англия

Английский полузащитник, якобы, не входит в планы наставника "горожан.

Руководство Манчестер Сити в летнее трансферное окно намерено попрощаться с английским полузащитником Рахимом Стерлингом. Об этом сообщает издание Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, Гвардиола не видит Стерлинга в составе горожан на следующий сезон и хочет существенно обновить атакующую линию клуба.

Ранее сообщалось, что Ман Сити планирует подписать полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша и форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Позже появилась информация, что клуб из Манчестера уже согласовал условия личного контракта с Грилишем.

Стерлинг перешел в Ман Сити из Ливерпуля летом 2015 года за 63 миллиона евро. За это время футболист трижды выиграл АПЛ. В прошлом сезоне Стерлинг провел 30 матчей в чемпионате Англии, забив 10 голов и отдав 7 ассистов.

Контракт Стерлинга с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет около 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити продал своего форварда в Вольфсбург.