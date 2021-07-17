Лукас Нмеча продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.
Лукас Нмеча, Вольфсбург
17 июля 2021, 00:54
Вольфсбург официально объявил о подписании нападающего Манчестер Сити Лукаса Нмеча.
22-летний немец, который прошлый сезон провел в Андерлехте на правах аренды, подписал с "волками" контракт до лета 2025 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, этот трансфер обошелся Вольфсбургу в 13 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лукас Нмеча провел за Андерлехт 41 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать 3 результативные передачи.