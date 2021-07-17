Англия

Бразильский защитник намерен остаться в стане "красных дьяволов".

Бразильский защитник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес рассказал о процессе подготовки к новому сезону.

"В прошлом сезоне мы были очень близки к завоеванию трофеев, поэтому мы вступаем в следующий с большим желанием, и я действительно хочу показать свою ценность здесь.

Мы очень много работали на тренировках сегодня и на прошлой неделе, и я считаю, что товарищеский матч против Дерби — это возможность показать мои качества и потенциал.

В Манчестер Юнайтед болельщики действительно верят в меня", — приводит слова игрока Goal.

В прошедшем сезоне Теллес провел 27 поединков, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. Его контракт с МЮ рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Рома хочет арендовать Теллеса на замену травмированному Спинаццоле.