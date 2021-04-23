Италия

Туринцы хотят заполучить бразильского защитника.

Ювентус собирается подписать защитника Манчестер Юнайтед Алекса Теллеса в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает Calciomercato, туринский клуб готов предложить за бразильца Адриена Рабьо и денежные средства.

В Алексе Теллесе в Ювентусе видят долгосрочную замену для другого бразильского левого защитника — Алекса Сандро.

Отметим, что Теллесу довольно трудно будет пробиться в основной состав Манчестер Юнайтед, учитывая отличную форму Шоу.

Напомним, что туринцы также хотят усилить атакующую линию, подписав Мауро Икарди.