Англия

Бразильский защитник продолжит выступать за "красных дьяволов".

Жозе Моуриньо хотел заполучить нового футболиста на левый фланг обороны после известия о травме Спинаццолы.

Как сообщает Calciomercato, рассчитывать на подписание Алекса Теллеса римлянам не стоит, ведь Манчестер Юнайтед ответил отказом.

В прошедшем сезоне Теллес провел 27 поединков, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. Его контракт с МЮ рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что сам бразильский защитник выразил намерение доказать свою ценность в стане "красных дьяволов".