Англия

Бразильский голкипер продолжит отношения с английским клубом.

Ранее анонсированные планы английского Ливерпуля по продлению контрактов со своими ключевыми футболистами постепенно начинают находить реализацию на практике.

Так, итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "красным" удалось достичь договоренности с бразильским голкипером Алиссоном Бекером относительно расширения сроков соглашения с футболистом еще на два года — до лета 2026-го года.

28-летний футболист только лишь недавно завершил выступления на южноамериканском турнире Копа Америка-2021, где в составе своей национальной команды сумел добраться до финала, уступив в решающем поединке сборной Аргентины (0:1).

Алиссон пополнил состав Ливерпуля в 2018-м году, совершив трансфер из итальянской Ромы, и с тех пор провел уже 130 матчей за "красных", пропустив при этом 104 гола, при условии 59 матчей "на ноль".

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.