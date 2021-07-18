Бразильский голкипер продолжит отношения с английским клубом.
Алиссон Бекер, Getty Images
18 июля 2021, 06:55
Ранее анонсированные планы английского Ливерпуля по продлению контрактов со своими ключевыми футболистами постепенно начинают находить реализацию на практике.
Так, итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "красным" удалось достичь договоренности с бразильским голкипером Алиссоном Бекером относительно расширения сроков соглашения с футболистом еще на два года — до лета 2026-го года.
28-летний футболист только лишь недавно завершил выступления на южноамериканском турнире Копа Америка-2021, где в составе своей национальной команды сумел добраться до финала, уступив в решающем поединке сборной Аргентины (0:1).
Алиссон пополнил состав Ливерпуля в 2018-м году, совершив трансфер из итальянской Ромы, и с тех пор провел уже 130 матчей за "красных", пропустив при этом 104 гола, при условии 59 матчей "на ноль".
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.