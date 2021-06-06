Англия

Основные игроки "красных", вероятно, продолжат выступать за клуб.

Ливерпуль не хочет расставаться ключевыми футболистами команды.

По информации в Twitter Николо Скиры, мерсисайдский клуб готовит новые контракты для голкипера Алиссона Бекера, защитника Вирджила ван Дейка и полузащитника Фабиньо. Сообщается, что соглашения будут продлены до 2025 года.

Напомним, что ван Дейк из-за травмы пропустил большую часть минувшего сезона, что существенно повлияло на результаты команды Юргена Клоппа.

Ранее Алиссон установил исторические достижения для АПЛ и Ливерпуля.