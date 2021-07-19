Аргентинский защитник может перебраться в АПЛ.
Кристиан Ромеро, getty images
19 июля 2021, 22:24
Тоттенхэм рассматривает возможность подписания защитника Аталанты Кристиана Ромеро в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, лондонский клуб включился в гонку и будет вынужден бороться за игрока с Барселоной.
Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что Аталанта требует за Кристиана Ромеро солидную компенсацию — 60 миллионов евро.