Англия

Аргентинский защитник может перебраться в АПЛ.

Тоттенхэм рассматривает возможность подписания защитника Аталанты Кристиана Ромеро в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, лондонский клуб включился в гонку и будет вынужден бороться за игрока с Барселоной.

Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что Аталанта требует за Кристиана Ромеро солидную компенсацию — 60 миллионов евро.